В Калужской области мужчину осудят за избиение представителя власти

Во вторник, 24 февраля, прокуратура Думиничского района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

— Мужчина в январе в посёлке Думиничи находился в состоянии алкогольного опьянения. За административное правонарушение его доставляли в патрульном автомобиле в отдел полиции. Он схватил сотрудника полиции за мундир и ударил кулаком в лицо, - пояснили в прокуратуре.

Теперь ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.