Обнинск
-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области мужчину осудят за избиение представителя власти
Криминал

В Калужской области мужчину осудят за избиение представителя власти

Евгения Родионова
25.02, 09:20
0 416
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 24 февраля, прокуратура Думиничского района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

— Мужчина в январе в посёлке Думиничи находился в состоянии алкогольного опьянения. За административное правонарушение его доставляли в патрульном автомобиле в отдел полиции. Он схватил сотрудника полиции за мундир и ударил кулаком в лицо, - пояснили в прокуратуре.

Теперь ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
60%
0%
0%
40%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlRVWTRhN2pwK3g3RDBxRmVsR2NHWkE9PSIsInZhbHVlIjoiR2tpNDM5bnQ5MEIxV2hvYzB1b3lCYWZmc1ZPTmU3OC8zbWRWdGtPNENBUERnbTJYbk9qa1VqR0NQSkNnbVJkWHpXWWJZbWlvVjZ2RHoxZ0tWellPdXY5dFVhaUxEd0Q3OVVtbUlwNk9IQ2NXSTNaTHpsdVBlcXJ5SHhXWG5uVjZuZFcyYTVIUEVlcUNUNFZoSkJjb1FoUG5NSlhybERhY1RRL3Bub1RiZE5MK2pLT20rTml1YmZqcXphbnB4N0h3aGVLVWJBWDhWZ0pKYmFuZ0NyYStWdEtvWWVzU2ZxZ2RhSHBvbjRxeUNUZDYxQkl4ZWxramJXSm1XWm4yNmt2MGkrSGgvUjNYSlV2dFhDQnpVUDUxSk1FWUhUcXV4NTVGc1hpTkoxYlg4a2E4ODM3bHBwREhqU2xXWjZSL2QyNW9QcWhGb1ZRSTVTeE9QT041Um9DNG05citKOFA5cjJLbWIrTk5kanBmRE16Y0dnT1F5ek11Q3JOS2VtWlRFZSs2aEZ6UUd3OG9jdkFCM2F5dkxCcEpCaWErMndxZ2xSNFc1bnZMNGo4TUJ4NHZybVJIUFAzUGhCc2RtNmd2TWZFOCIsIm1hYyI6IjAyM2Y1ZTRhMmRiMWY0NmU4NzIxYzYxNDZlMDE2NTE1YjQ0ZDYwMGVjOWY5ZmQzMDBiOGNiNjAyNmRjOTk5M2IiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImRYa3BTeXVkRFhpZUViN0hTODE3ZVE9PSIsInZhbHVlIjoiZ3BGZmN0bEUrK3AyeUdWNHNUS2N6SFI4WkNiOFJuMXk3SjExQUlRWklkendVWndJdldEU280QVhUSTVMVG5HQzhuanRvRU5jN245c0JNckxpZ3NqTXBlTlhpNlcvdk82bVIvWi93akJ4a09oeVFpN2F1cEtXR3pWMGV1cmxvRFdtdytpUWlLaUV2Sk5jUkQ4ckNSemFsOEc0MiszZVZ4ZHEzUDA2Z2hQbTVueW9yR2haZ1l5VVZXeGhWNHdKUlltSWhlOVVnNDlFV0R0dmdTcXk5Y0IrRHFoVEQ2MEMvTDFJclkxd2ZBY2phUW5HM3NjY29xSWZrZ21ST2c1ZXlIR2NJTjBNY0pLV0FETC8reG5OUUpQL1hESS96Tm9hc01OYkJFTGN5Ui84MUVTWmY5TEIwQkc2MUdpMzR4bXluZnJwd1hUakQ3L2g5M0IyUmNaQVYvOTM0N3N6b2pBM082WWZuY3QxeXhHOXdHbVFWUjg0b3IwVzNOVHY1aHZmaWd3Sng0VFFXbzMvaG85K2o5ZEVveHRZL2hBeG96TTVJbTlqWFZDK084bmc1RTZ1ZEp6U2VSd0tHWDZwR0JiTVUwTmF1dEZidnc4Yi9BRlNIbzRZdEVPT25hTE41QzdIdWpLcEUxc2I3SXFsQTM2SkRiaVhuaytrMDFjRTB1UHhpY2o0Nm9JUWtUajE0S1c3d01xaDVVRkppcVdqVFdidkMrQWJ1UklJWkU5eDVwTmlHVFNLNEtTNkFLM0NMbjByOU1TcUFoUGxRYWtVWFAyd0tXRlFkYm1nQ0pudjFyOXkwNGtLYkVKWmR1MmRDMDZhQXpBSWVMV0RPcllPNWppOG9xcSIsIm1hYyI6IjQzNTM3YzBhODYwMmMxNzIyMDBhZGMzOTE1MWQ2YTU2ODE2OTU3YmY1YWQ1OTgyMjE1MWJmZTAxNmE2OGNiZWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+