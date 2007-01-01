Обнинск
-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области осудят подрядчика за кражу денег при капремонте сельского дома культуры
Криминал

В Калужской области осудят подрядчика за кражу денег при капремонте сельского дома культуры

Евгения Родионова
24.02, 17:08
0 487
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 24 февраля, Людиновская городская прокуратура сообщила о проведении проверки исполнения законодательства о контрактной системе.

По данным ведомства, подрядчик заключил контракт на выполнение работ по капитальному ремонту сельского дома культуры деревни Заболотье Людиновского района.

— Выполненные работы не соответствовали контракту по объёму и составу. Ущерб составил более 195 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора подрядной организации.

Прокуратура города взяла ход и результаты расследования на контроль.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
50%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9xZmc5Wkw5RC9EK1BZQUQ5YTQ3Q2c9PSIsInZhbHVlIjoiRkVtbEUrWGt6aUhFeDNHL0JXamZNMWIvRWwyY3E3aGVDWDNJUy8rK0lvS0tVMk5TMlYwQ2s1eDNqUExRQ0lMVml2ZEdMTGs5cmVJQkIzWlJ4d0pmcnBEUE1NYmNLT2JUcE5OZVREV1o5cmtXUHJCbk9qR1UzdzNzTEpheU0zeFBCR05Pc0E5MXFlUy9YcVFWRkR5SWU0ekZIM242Yk5mYlo4amttM0ZvREhTNERObFJNUFhaWGhLR09lWDNpRWUrelJHZHdpYmtmaUhKSG9jMzl3TU5MSlRxblkzSXJXalRkVWFZQkJxaUhGL3QrNlFPNEJDajVxZCtRUmpKWElWcWpodURScWZyV0M5RHRBUlRVaThLSFZiamRUaUpaWXFBWkxyUGlhcW9pQ2VxQzh2Mm04eXVHckQ0b1dxeDBJcncvR29TZFNLZ2NGYnNacVZ6QUxQUktNbjNTRkkyTkYrY2tnVE01Y2FYN3E3ck45Uy9rV2xZSnRxcFc0bWU2UitsM3dtSzY4NjJLZDZ1TVh2M2tRL1N5T2tjTFB4SzBTV2RkM25UUHl0QmVRMkpnS1RQMU9kMFl1RnprUzE5TW4zaSIsIm1hYyI6IjE1YWM4YzRhNzlmMjk3MDdiODAwYmFlZWJmZTcyOTBiZjhjZjk1M2Q0MTU3NzlhNmYyYTNjYmMwYmJiODA3NzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkUwdVkreWlqdk9Yd3YvZUZncHp1V0E9PSIsInZhbHVlIjoiYjBEbzY5MDJqVnFxWDhublR6S1JYUExMbXUwdVpYVHN3YmRwK3Y4bEM4VDFtaDhWd0xQWlgrZUlyWjVHSGhENS9qN0lnUjA2Q2lCRnFpMEY3ay9saHRZcmhJcnBsVVkrSXRQWmNIR05PVXFNNUFkYmVzdVNxVXQ4QmVxSHUwZzB1c3hlZUxJTTdSNGdMN3ZNSFZmZjFqOUYyVG1SNGhWTGlvdGVraUxFSTZzSE5qc1drNkpZWU5DdFBKN3VYdkp6Umg0NDAyU3JtNE9hOU5idllEWHB1Y3dDbHprRys1UVhldkdxNzlHQWtvMDZ5K3YyTFFGUXdXbXUzaXJBc2FSRHE0L1VaVTBnaDdlZUlNU0pPWi95eUxEYzF6YVBjdDJRM28zem1ZamdRWUFmc1RxY1ZuRVJ4UWJtUG1OWTBWRVYzQWQ4ODdUZC9tVXFTRzRDSG82aFpQN09BNW9sTDhDRXhrU1h6empyUXBiQnJJS2EzWE4vQVFoa1BXZDZkYWZHclc0RGdxbHZmdWxtWVR5dHp0bHg1SFE0bVZtR3hwM2lBNEdrMjE0Q3YvbjhMby9CWWU1RlhmbHloQTRJV2g4emhVT2NJcXNLSTQ3VkJpRlJmWFlBRE14ZHQvaUdacXZWVGJYUFUvQXErazFrOUtTa2JCMWdZYjhRMnZQTHFtTGRlRXpDWVJ0NGJKSWc3MjBoT1pQZDNpTS9ETVpKMXQrTVFWVUF6SG5tSFYrUGFTTFpFQWhoYVEwMHZSbVZEeVViZE5OVkw2WDJNbU9oWWpSQW5uYlIvRm1Ic1VYYWgzM2xQK05PWXB3TXpPNCsyZitkRTk3Ulh2VFRQdDI2b21XQSIsIm1hYyI6ImQ1ZTUyODRhMmIyYjRjYTA0YjAzNWRiZDk1OTFlOWZkYzFmN2M2OTAxYzk2MWI0M2RkN2ViM2I5YmI2NDk5NzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+