В Калужской области осудят подрядчика за кражу денег при капремонте сельского дома культуры
Во вторник, 24 февраля, Людиновская городская прокуратура сообщила о проведении проверки исполнения законодательства о контрактной системе.
По данным ведомства, подрядчик заключил контракт на выполнение работ по капитальному ремонту сельского дома культуры деревни Заболотье Людиновского района.
— Выполненные работы не соответствовали контракту по объёму и составу. Ущерб составил более 195 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора подрядной организации.
Прокуратура города взяла ход и результаты расследования на контроль.
