В Калуге 21-летний мужчина отдал мошенникам родительские 8,7 миллиона рублей

Молодой человек стал жертвой телефонных аферистов и лишил свою семью крупных сбережений. 21-летний парень поверил звонкам от людей, которые представились сотрудниками военкомата, Росфинмониторинга и ФСБ, рассказали 24 февраля в прокуратуре региона.

Звонившие убедили парня, что его подозревают в финансировании терроризма. Чтобы доказать невиновность и провести экспертизу, нужно было срочно передать все наличные деньги и драгоценности.

Испуганный калужанин не стал проверять информацию и выполнил указания. Он собрал деньги и ювелирные украшения, которые принадлежали его родителям, и отдал их курьеру. Тот приехал по адресу и представился сотрудником ФСБ.

Только потом семья поняла: их обманули. Ущерб составил более 8,7 миллиона рублей.

По этому факту возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас следователи ищут злоумышленников.