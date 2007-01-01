В Калуге 21-летний мужчина отдал мошенникам родительские 8,7 миллиона рублей
Молодой человек стал жертвой телефонных аферистов и лишил свою семью крупных сбережений. 21-летний парень поверил звонкам от людей, которые представились сотрудниками военкомата, Росфинмониторинга и ФСБ, рассказали 24 февраля в прокуратуре региона.
Звонившие убедили парня, что его подозревают в финансировании терроризма. Чтобы доказать невиновность и провести экспертизу, нужно было срочно передать все наличные деньги и драгоценности.
Испуганный калужанин не стал проверять информацию и выполнил указания. Он собрал деньги и ювелирные украшения, которые принадлежали его родителям, и отдал их курьеру. Тот приехал по адресу и представился сотрудником ФСБ.
Только потом семья поняла: их обманули. Ущерб составил более 8,7 миллиона рублей.
По этому факту возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас следователи ищут злоумышленников.
