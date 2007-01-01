В Мосальске труп убитого мужчины нашли в карьере

Это преступление произошло ещё в октябре прошлого года.

По версии следствия, обвиняемый выпивал дома вместе с другим мужчиной, поссорился с ним и убил ударом в голову.

- Чтобы скрыть следы преступления злоумышленник закопал убитого на территории карьера, расположенного в пределах Мосальского муниципального округа, - прокомментировали в Управлении Следственного комитета по Калужской области. - Подследственный указал место захоронения тела, которое впоследствии было найдено следователями и криминалистами.

За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.