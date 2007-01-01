Обнинск
Главная Новости Криминал В Калужской области москвича осудят за стрельбу на заправке
Криминал

В Калужской области москвича осудят за стрельбу на заправке

Евгения Родионова
24.02, 11:20
0 352
Во вторник, 24 февраля, прокуратура Медынского района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Москвы.

По данным ведомства, он обвиняется в хулиганстве с применением оружия.

— Летом 2025 года на автозаправочной станции в Медыни между ним и 41-летним водителем большегрузного автомобиля произошёл конфликт. Мужчина выстрелил из травматического пистолета в ногу водителю. 41-летнему мужчине причинён легкий вред здоровью, - пояснили в прокуратуре.

Теперь москвичу грозит лишение свободы на срок до семи лет.

