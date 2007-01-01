В Калуге задержали пару с запрещёнными веществами

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками задержали двух 36-летних калужан — мужчину и женщину. Их подозревают в попытке продать запрещённые вещества, рассказали 24 февраля в УМВД.

При личном досмотре у задержанных нашли свёртки с порошком — это оказалось вещество под названием N-метилэфедрон, всего около 1,7 грамма.

Как признались сами подозреваемые, они планировали продать наркотик бесконтактным способом: спрятать в тайнике и сообщить покупателю место закладки.

По этому факту возбудили уголовное дело. Калужанам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства.