В Калуге задержали пару с запрещёнными веществами
Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками задержали двух 36-летних калужан — мужчину и женщину. Их подозревают в попытке продать запрещённые вещества, рассказали 24 февраля в УМВД.
При личном досмотре у задержанных нашли свёртки с порошком — это оказалось вещество под названием N-метилэфедрон, всего около 1,7 грамма.
Как признались сами подозреваемые, они планировали продать наркотик бесконтактным способом: спрятать в тайнике и сообщить покупателю место закладки.
По этому факту возбудили уголовное дело. Калужанам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства.
