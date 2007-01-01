Пенсионерку из Дзержинского района мошенники обманули на 500 тысяч

В Дзержинском районе завершили расследование дела о крупном мошенничестве. Жертвой аферистов стала 69-летняя местная жительница, которая лишилась 500 тысяч рублей, рассказали 24 февраля в полиции.

Женщине позвонил человек, который представился сотрудником мобильного оператора. Он сказал, что у её сим-карты скоро закончится срок действия, и попросил назвать коды из СМС. Пенсионерка поверила и выполнила просьбу.

В тот же день ей позвонили снова. Теперь специалисты сообщили, что её аккаунт на Госуслугах взломали, а личные данные украли. Затем убедили, что на её имя оформили несколько кредитов, а деньги ушли на сомнительные операции. Следующим звонил сотрудник правоохранительных органов — он пригрозил уголовным делом, если женщина не будет сотрудничать.

Испуганная пенсионерка действовала по указанию незнакомцев: собрала 500 тысяч рублей, завернула их в одежду, положила в сумку и передала водителю такси, который приехал по адресу. После этого она ждала новых инструкций, но звонки прекратились. Только тогда женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью вместе с коллегами из Дзержинского района вышли на одного из участников схемы. Им оказался 21-летний житель Москвы.

Как выяснилось, парень нашёл подработку в интернете. Работодатель дал ему простое задание: забрать сумку у таксиста, перевести деньги на указанный счёт и оставить себе один процент за работу. Курьер так и сделал: забрал наличные, перевёл их, а одежду и сумку выбросил в ближайший контейнер.

Сейчас материалы дела переданы в суд.