В Калужской области защитили права пенсионерки, пострадавшей от мошенников

Во воскресенье, 22 февраля, прокуратура Тарусского района сообщила о проведении проверки по обращению пенсионерки.

По данным ведомства, 63-летняя женщина пострадала от действий мошенников.

— Летом 2024 года ей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что мошенники пытаются использовать её персональные данные для оформления кредита.Он убедил её в необходимости самостоятельно заключить договор потребительского займа и передать полученные денежные средства внештатному сотруднику банка для их сохранности, - пояснили в прокуратуре.

Женщина оформила в банке потребительский кредит на 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Прокуратура направила в суд исковое заявление к банковской организации о признании договора о кредите недействительным.

Суд освободил пенсионерку от обязательств по кредиту.