Калужского полицейского задержали за превышение должностных полномочий

В пятницу, 20 февраля, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении начальника отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД по Обнинску.

В 2022-2024 годах мужчина был заместителем начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Боровскому району.

- По версии следствия, он предоставил доступ к служебным базам данных постороннему лицу, которое за денежное вознаграждение производило постановку иностранцев на миграционный учет, записывало их вне очереди на сдачу документов для получения гражданства Российской Федерации, выполняло иные действия по незаконной легализации мигрантов, - заявили в Следственном комитете.

Преступление выявили сотрудники службы собственной безопасности полиции и ФСБ.

- При подтверждении вины данного лица оно будет уволено из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, - прокомментировали в УМВД по Калужской области.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого.