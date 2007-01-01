Обнинск
Криминал В Калуге ограбили курьера мошенников: у мужчины забрали 16,6 миллиона рублей
Новость дня Криминал

В Калуге ограбили курьера мошенников: у мужчины забрали 16,6 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
20.02, 11:53
1 1616
В пятницу, 20 февраля, подробности об этом происшествии рассказали в полиции. Задержан 24-летний мужчина из Красноярска.

Его подозревают в соучастии в мошенничестве. Он в качестве курьера забрал у 62-летнего жителя Калуги 16,6 миллиона рублей. Но на улице на сибиряка напал грабитель и забрал пакет.

Курьер связался с мошенниками, по указке которых действовал, и те посоветовали пойти в полицию и рассказать про ограбление.

В дежурной части 24-летний мужчина пояснил, что приехал в Калугу купить дорогие часы, но на улице его ограбили и забрали 700 тысяч. Однако в ходе разговора полицейским всё-таки удалось выяснить правду.

В МВД отмечают, что на преступление этот человек пошёл, когда его самого обманули мошенники. Преступники предложили таким способом отработать долг.

Теперь мужчине грозит срок за мошенничество. О судьбе 16 миллионов пока ничего не сообщается.

