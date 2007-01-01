Обнинск
Криминал В Калужской области осудят мужчину за обман пенсионерки
Криминал

В Калужской области осудят мужчину за обман пенсионерки

Евгения Родионова
19.02, 11:58
0 554
В четверг, 19 февраля, прокуратура Медынского района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины.

По данным ведомства, он обвиняется в совершении мошенничества в организованной группе.

— В ноябре 2025 года по поручению организатора в группы он встретился с 78-летней местной жительницей и получил от неё 300 тысяч рублей. Он должен был выполнить роль курьера. Предварительно мошенники убедили её задекларировать свои деньги, - пояснили в прокуратуре.

Мужчину задержали сотрудники полиции.

Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

