В Калужской области осудят мужчину за обман пенсионерки

В четверг, 19 февраля, прокуратура Медынского района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины.

По данным ведомства, он обвиняется в совершении мошенничества в организованной группе.

— В ноябре 2025 года по поручению организатора в группы он встретился с 78-летней местной жительницей и получил от неё 300 тысяч рублей. Он должен был выполнить роль курьера. Предварительно мошенники убедили её задекларировать свои деньги, - пояснили в прокуратуре.

Мужчину задержали сотрудники полиции.

Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.