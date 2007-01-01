Обнинск
-7...-6 °С
Криминал Жительница Людиново потеряла деньги, поверив мошенникам из банка
Криминал

Жительница Людиново потеряла деньги, поверив мошенникам из банка

Дмитрий Ивьев
19.02, 09:58
0 96
В Людиново местная жительница стала жертвой телефонных аферистов. Женщина лишилась 7 тысяч рублей, когда попыталась заработать на бирже по совету незнакомца, сообщили 19 февраля в УМВД.

Всё началось с звонка: с ней связался человек, который представился сотрудником банка. Он предложил простой способ получить дополнительный доход - достаточно поиграть на брокерской бирже под его руководством.

Женщина поверила собеседнику. По его указанию она перешла по ссылке в мессенджере, ввела на сайте свои личные данные и реквизиты банковской карты. После этого она ждала дальнейших инструкций, но вскоре заметила, что с её счёта пропали 7 тысяч рублей.

Только тогда калужанка поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следователи выясняют все обстоятельства и ищут злоумышленников.

