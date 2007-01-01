В Калуге 18-летняя девушка устроила драку в баре

Полиция разбирается в конфликте, который произошёл в одном из городских баров. Всё началось с того, что ночью в больницу обратилась девушка с травмами лица. Она рассказала, что её ударили во время ссоры в развлекательном заведении, сообщили 19 февраля в УМВД.

Как выяснили полицейские, 18-летняя калужанка отдыхала в баре и была нетрезва. Там она повздорила с незнакомой девушкой, которая тоже была в заведении. Слово за слово - и одна из них ударила другую по лицу. Конфликт остановили свидетели, а зачинщица просто ушла из бара.

Пострадавшая решила обратиться к врачам. Эксперты оценили её травмы как лёгкий вред здоровью.

Теперь в отношении 18-летней девушки возбудили уголовное дело. Ей вменяют умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Пока расследование продолжается, полицейские выясняют все подробности того вечера.