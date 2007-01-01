Обнинск
-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге 18-летняя девушка устроила драку в баре
Криминал

В Калуге 18-летняя девушка устроила драку в баре

Дмитрий Ивьев
19.02, 10:44
0 327
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Полиция разбирается в конфликте, который произошёл в одном из городских баров. Всё началось с того, что ночью в больницу обратилась девушка с травмами лица. Она рассказала, что её ударили во время ссоры в развлекательном заведении, сообщили 19 февраля в УМВД.

Как выяснили полицейские, 18-летняя калужанка отдыхала в баре и была нетрезва. Там она повздорила с незнакомой девушкой, которая тоже была в заведении. Слово за слово - и одна из них ударила другую по лицу. Конфликт остановили свидетели, а зачинщица просто ушла из бара.

Пострадавшая решила обратиться к врачам. Эксперты оценили её травмы как лёгкий вред здоровью.

Теперь в отношении 18-летней девушки возбудили уголовное дело. Ей вменяют умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Пока расследование продолжается, полицейские выясняют все подробности того вечера.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
0%
0%
25%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdHNmdPeXd6Ri8xeWhWUlJRMFdKQWc9PSIsInZhbHVlIjoieHZIQnBxWUt4VlFubE56SmE1QWg5eE5uYjV3bGFIeDBXNW1Cb3R3ZSsxRitsbGFRL3VQTnBSeTNEYmZweVZSeXB4SUozdTY0NlpHK2VrdG5DdHAwU1lZUnZrSmllMVlRd25tRHNNS21iaWY1Q0hrWklackZzR2g5MjM5K3luKzNaa3VwQ3hVeXhJNGw1QmRybVNobEJUNHVVTjNNOEFsYUQyTlRrdVZ3SzBHWTIzdmhTeHYyVFczeXF6MnNGZE1Bbjd6NEd0VHBIZGM4c2F6bFlyTEVyS1lYWnVZTjVROGF3QTFkQVVDV3BORmtraEU4M3hPUHVlZVVodWJ3YUx2VHFwTHk3RFJTTHVuSTI1WEpwUEJtc0tKOTNodm1TSDVNWVJJZEdXZ0lxUkxqU09KYlh2Z0RBei9MbHRlRDFjTWtMN0F1WUFSVUxYc1QwcHVqTDNuMXczdnQrTnUyQXJmZ0lCVTdNMU5FZmpzcytJYld4ZzVDejZLUGx1SWprV3hCbkM1cThXLzFhckdnSUIwbXpCUGJhUUFQUDhIcW9TS0ZKSTcwOVJOa0RCQy9zU1UvdU5mcW51c0VmUTJaR1ZzSCIsIm1hYyI6IjExY2I4MGM1ZTRjNjJjNTEwZmI1NDkxNTMzZTQxODlhMzIyYzAxOGI5NzAzMDkzNGJmM2I5ODgwZGNjNzRhOWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlA0SjlyK29WOVY2ZzFpVExCdjFybEE9PSIsInZhbHVlIjoiNE9Vd2VHdDVjTEhQYS9oZVEwdVNaMWJZTEp5RjBndEcxa0tvM3NYMnFHLzNzU2VVeWVMRGxCb3g4OE1oWmUwaHlybnBRSitTaFoycmZ3VG1VMjhDVVNIaFpYQkVNWDVabmY5NWU2dkpaZW43NFFGQ3RwZ1lDZmwxTW5DRTYvRmFuaG5kUFU5T1Nxa1pkdEF1eWZhZEMwVytwMkNOcG5MSDBIelNlZ1hnTGs0eUtqaHhUeTlWSnpUMjZWV0dyNThUeWNUZW82VzRlR2Q0NE1aeEg1UjVuWVB6VndHVjdZRDh6SmtBZXlFSk16SWFvTWNHc2ZOV2F4Mi9rWmQ5OXlzbllOSiswU0tTTksxZ1I3QzVYVWVENTJWRGZzNk1ST3MyTFd1RzUyNm9aeEhlWnQ1aGVSd3FneStGa2d2K3ZkOUx0UWVPeDVEeHVGOXNlakhkS0YwK0lkN292RW1tdzM2WTBjbU9aYzI2Q1JEYjhPRXFMNlp4RHpKRVZ4Njk2ZC9iLzV5VGhsQmltZWx3MlNKZVE4OTJrdWdyTEtlYy9jd3F1Q0hJWlNxMUVLTTBkNlZDTk5lY1B3WC9PS21ZY3JESUdLclpSVVJKZDNGTGdSU1dzdXlod1B2Vi9ucGc3TVBXSlJyREZuZFdzVFlXMmVYbnE1QVZvTFlJNWhYbUxnUnFvWVNvOFpJTWpkMzJua3J6bDNBUFB3MENhSnRiMDZLdVNQV0dObTc2SWMvOEY4am9TdXBXQjZUd1FLdU9veHcyYWlMVDQrei9IS2pRSDdiSGdRWWt4SjRsd3dObTA1MW93dUd4QVhyaURmT0NVUnRkeHBHcEVsT0Vsb2pMZmNYNCIsIm1hYyI6IjI5YzkwYWJiNGMxZDQ1ZDhhMDliOTQyOWNkYzhmZTUwNDE3MWMwMjgwMjdmMjE5ZWNiN2FhNjQwZTQxZDQwMTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+