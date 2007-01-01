Калужанина осудят за избиение знакомого до смерти

В четверг, 19 февраля, прокуратура города Калуги сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в избиении знакомого до смерти.

— В ноябре 2025 года в квартире многоквартирного жилого дома по улице Плеханова областного центра он распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между ними возник конфликт. Мужчина нанёс знакомому не менее семи ударов рукой в область туловища и головы. От полученных повреждений потерпевший умер, - пояснили в прокуратуре.

За подобное преступление ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.