Криминал

Калужанина осудят за избиение знакомого до смерти

Евгения Родионова
19.02, 09:15
0 230
В четверг, 19 февраля, прокуратура города Калуги сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в избиении знакомого до смерти.

— В ноябре 2025 года в квартире многоквартирного жилого дома по улице Плеханова областного центра он распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между ними возник конфликт. Мужчина нанёс знакомому не менее семи ударов рукой в область туловища и головы. От полученных повреждений потерпевший умер, - пояснили в прокуратуре.

За подобное преступление ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

