В Калуге директору строительной компании вынесли приговор за подкуп

В среду, 18 февраля, подробности сообщили в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

- Фигурант, являясь директором по строительству в коммерческой организации, курировал вопросы строительства многоквартирного жилого дома в городе Калуге, - пояснили в СК. - В период с декабря 2024 года по апрель 2025 года осуждённый на постоянной основе получал от представителя подрядной организации денежные средства за содействие в исполнении заключённых договоров, ускорение процедуры дополнительного авансирования, содействие подписанию дополнительных договоров подряда и приемке выполненных работ. Общая сумма коммерческого подкупа составила 1,7 миллиона рублей.

В ходе расследования виновник вернул все деньги. Но суд все равно отправил его в колонию строгого режима на семь с половиной лет с конфискацией имущества на 1,7 миллиона рублей и штрафом в 3,4 миллиона.

Того, кто передавал деньги, освободили от ответственности, так как он добровольно сообщил о преступлении.