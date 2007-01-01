За 2025 год в Калужской области украли 5 квадроциклов и 9 мотоциклов

Прокурор Калужской области Константин Жиляков во вторник, 17 февраля, на итоговой пресс-конференции не смог назвать конкретную марку наиболее часто угоняемого транспортного средства.

Причина - лидером по количеству угонов стали мотоциклы. Их украли 9, далее идут 6 автомобилей ВАЗ, 5 квадроциклов и по одной модели Toyota RAV4, Audi AS6, Mercedes Benz, Toyota Corolla и Hyundai Solaris.

Всего за прошедший год в регионе зафиксировано 34 угона. Для сравнения 2024 их было 47.