В Малоярославце семья и риелтор попали под суд за мошенничество с кредитом
Криминал

В Малоярославце семья и риелтор попали под суд за мошенничество с кредитом

Дмитрий Ивьев
18.02, 10:09
0 1000
В среду, 18 февраля, управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о завершении расследования уголовного дела.

- В 2025 году супруги решили приобрести квартиру в Малоярославце, - пояснили в СК. - Фигуранты обратились к знакомому риелтору, которая за вознаграждение в размере 50 тыс. рублей согласилась подготовить фиктивные документы для льготного ипотечного кредитования. В дальнейшем обвиняемые обратились в отделение банка с поддельным свидетельством о рождении ребенка, не достигшего 7-летнего возраста, и недостоверными справками о доходах получателя кредита.

За покушение на мошенничество им грозит до 10 лет лишения свободы.

