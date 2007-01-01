Обнинск
Криминал В Калуге у мужчины на улице забрали цепочку и крест за 215 тысяч рублей
Криминал

В Калуге у мужчины на улице забрали цепочку и крест за 215 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
18.02, 09:11
0 1430
45-летнего жителя Калуги, у которого уже были судимости, ждёт суд за грабёж.

По версии следствия, ночью на одной из улиц города он подошёл к незнакомому мужчине. Тот был нетрезв. Во время разговора подозреваемый заметил на шее собеседника золотую цепочку и крест. Грабитель резко сорвал украшение и убежал, несмотря на крики пострадавшего.

Полицейские быстро вычислили злоумышленника. Украденную цепочку вернули владельцу. Ущерб оценили более чем в 215 тысяч рублей.

Сейчас дело передали в суд, сообщили 18 февраля в УМВД.

