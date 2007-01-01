Обнинск
-16...-15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанку осудят за убийство мужа во время ссоры
Криминал

Калужанку осудят за убийство мужа во время ссоры

Евгения Родионова
17.02, 09:51
0 382
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 17 февраля, прокуратура города Калуги сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы.

По данным ведомства, она обвиняется в убийстве своего мужа.

— В апреле 2025 женщина распивала спиртные напитки со своим мужем в квартире на улице Московской. Между ними возникла ссора. Женщина нанесла не менее двух ударов ножом в область грудной клетки и верхних конечностей. Мужчина скончался на месте, - пояснили в прокуратуре.

Женщине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjQvQi9tMDFLRDI0SjRkY2ViS1RkbUE9PSIsInZhbHVlIjoiRE5ZZFI1WWRselVZMFYxRTFFdld0dWpFY0FkeFJDZmJ1eFdia3g5SzlKOFpIUWFLTmZMUFBtVDF3d2VEekZiNHVvUVNNYk5rOEdiWDNvT2NzaWh0SW0rdFpiTnZaVFQrOG5MeEZoM3NwYlYzOXNwYUpMbGhHUkN5b09GVUNEWW5zYjBGQlFycUJVNmQ0QUcwTktRd3RLYVNJYTBubnN1OW5GRFpsK0lZVE5iK1RBNHJpRDZIWEhJaVhlUHdCRk9zbDc5Um1vVHlSK04xQ09ORjB3eVA1elQ3MHNSU2VieEFQbUNGbnZ5SmR4SzhxQmN3WmhwYzBEZFVrVVgveWpsSkNrTFZiY2E0MlNSNFFZYWhmbStId2FLUUdMN2RaTkIxMVlhN3JtWUJHY0p2S2kzZzhFNVJyTnluM3VGRDNzRnVsZ2lsMDlPcWNuVmkrSFZRbzlCb3Z3NjNFNjNIMnRTTVVIb05pTGRuKzlxekI0TzdmZGVKd2ZWZTczZnRxMEhHL1RoLzVTeWdYZXBIZWZaT2FRVE0wY1o5OHdxVDlRMWVSNStlYnZPK2htUG4zbndIck5rdmY0REZMTUJxaG1BYyIsIm1hYyI6ImZmMDMxYjcwNzVkOTZjNjE4N2Q5MjU2MTkxYzU0MzNlNmMzODkwZWE4NWM0MDRkZGIwZDM0ZmZmNjViNjRjMTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9IaHBkQi84WWlQRWtLMVpRZEFJUHc9PSIsInZhbHVlIjoieXVQZ0ZyWEVYV2J0eWNVNUEzK2NVS0R6c2MxcmlUcUlWUG1ab2Q3cmhZa2RMRzJoOGZ4RmRwYnRKQ29tQVJmSW9vQ1dxY3RYWWxBclFWVk15TjZIRlpBdldra2VSc29aT1dsK2Mzc25XelRHU1dEU0xjTTdQOWNWS21EeWFXNzBVTU1OSmk5Z1BPeE12Rko0ZmxGREF0OEx0WXpqak82SWlRc2hLU2NUOER6WDI1VXU0OTVmeWhsTGJsUTgxQ3hodGJUNGZ1ZEZyUEpYdUluUENER3JmREcwV2VqdVZkcWJTRjlldTlVY084L2QzMGVTVzR2VTI4aFoyMzNGbXJVN3BGR3hoTW5ZVFl1NFFwYVVTaUpCM0RBYmt4NGN2T3plbGhmb0VBbFMwRk1kWGJVMjNPYVdYc1RuQXN0S3dJQlVKQUNVSDNLQnJWQlJUSmZwanU4bE5XME40RE1aaytEMXV1QjJIbGJCRXB2TnNHbmREQzlER0pMOC9OTGI2UGV3ckNNU2F6cldDbWlNdHdRblVBcWZnTm9aVkwxQ0JFVUdHeDd4clBWSWQ2Nk1ZQ0p2ZVZqVjI1anNkSnJ5ZkE0OXVmL1pSTTRMK0dwNHM3SEQvSjhudms4N05salQ4STM4K0FiOEREd1VCNmppUjlhNERTSmh3RWRjMzd1K29BQTVrOTRqTzhwdjEwWnBUclhHb29abzNLbFJXRndlRXJIcGF0c3hsQlZNb2R0dFM5WVFYNE4wZjdZMGxqN1lGMTM3TlJpUCtEMStkOGZaZjIyZXp0MUkxM1BsdzVVS0FseGg3TnN1NU9rQVpwR3l5R1JRUzF1bkZUZjNRbmV4VytxcSIsIm1hYyI6IjJjY2ZmMWJiNzk1NmU2YzM2YTgyODU0ZjA5ZjA1YjBkMDQ0YzZiZmQ4YTE0M2Q3YjdhNzBkOTczZjg3NjgwMzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+