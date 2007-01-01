Калужанку осудят за убийство мужа во время ссоры
Во вторник, 17 февраля, прокуратура города Калуги сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы.
По данным ведомства, она обвиняется в убийстве своего мужа.
— В апреле 2025 женщина распивала спиртные напитки со своим мужем в квартире на улице Московской. Между ними возникла ссора. Женщина нанесла не менее двух ударов ножом в область грудной клетки и верхних конечностей. Мужчина скончался на месте, - пояснили в прокуратуре.
Женщине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
