Две калужские пенсионерки лишились миллиона рублей, пытаясь выручить родственников

В один день в калужскую полицию обратились две пожилые женщины — обе стали жертвами одной и той же мошеннической схемы. В сумме они потеряли больше миллиона рублей, рассказали 16 февраля в УМВД.

Всё началось с звонка от незнакомца, представившегося сотрудником полиции. Он сообщил, что родственник пенсионерки попал в серьёзную аварию с пострадавшими, и теперь ему грозит уголовная ответственность. Но есть выход: если заплатить за лечение пострадавших, дело закроют.

Через некоторое время позвонил уже врач из больницы — подтвердил историю и подробно рассказал о состоянии пострадавших. Женщины поверили и, желая спасти родных от тюрьмы, собрали крупные суммы денег.

Затем к ним домой приехал курьер — женщины передали ему наличные. Только после этого они сами дозвонились до своих родственников и узнали правду: никакой аварии не было, все здоровы и ничего не знают о проблемах.

Полиция завела уголовные дела по факту мошенничества. Следователи ищут организаторов аферы и курьера.