17-летняя калужанка обокрала знакомую своей бабушки

В Калуге полиция нашла девушку, которая похитила деньги у пожилой женщины. 17-летняя жительница города пришла в гости к подруге своей бабушки вместе с молодым человеком. В комнате она заметила, что пенсионерка хранит деньги в шкафу, рассказали 16 февраля в полиции.

Когда хозяйка на минуту вышла, девушка достала 20 тысяч рублей и спрятала их в карман. Её спутник увидел это и попытался остановить, уговаривал вернуть деньги. Но девушка проигнорировала его и оставила всё себе.

Пенсионерка вскоре обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Сотрудники быстро установили подозреваемую. Сейчас против неё возбуждено уголовное дело — воровство в присутствии хозяев квалифицируется как грабёж. Девушке запретили покидать город до окончания следствия.

Если суд признает калужанку виновной, ей может грозить до четырёх лет лишения свободы.