В Калужской области на заключенного в колонии завели ещё одно дело

37-летний мужчина проходит подозреваемым по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

По версии следствия, в феврале во время проведения в отношении него неполного личного обыска мужчина применил в отношении сотрудника колонии насилие.

- По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, изъята видеозапись и допрошены сотрудники учреждения, - рассказали 16 февраля в управлении Следственного комитета по Калужской области.