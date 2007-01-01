В Калужской области на заключенного в колонии завели ещё одно дело
37-летний мужчина проходит подозреваемым по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».
По версии следствия, в феврале во время проведения в отношении него неполного личного обыска мужчина применил в отношении сотрудника колонии насилие.
- По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, изъята видеозапись и допрошены сотрудники учреждения, - рассказали 16 февраля в управлении Следственного комитета по Калужской области.
