В Калужской области двух экс-начальников налоговой службы осудят за взятки
Новость дня Криминал

В Калужской области двух экс-начальников налоговой службы осудят за взятки

Евгения Родионова
13.02, 16:51
0 401
Читайте KP40.RU:
В пятницу, 13 февраля, прокуратура Калужской области сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении двух бывших начальников подразделений регионального Управления Федеральной налоговой службы.

По данным ведомства, их обвиняют в превышении должностных полномочий, разглашении налоговой тайны, незаконном доступе к компьютерной информации и получении взятки.

— Начальники за деньги помогали трём коммерческим фирмам избегать налоговых проверок и консультировали по составлению отчётности. При этом они использовали служебную информацию о других компаниях-участниках бизнес-цепочек, - пояснили в прокуратуре.

Теперь им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Преступление раскрыто сотрудниками регионального УФСБ.

Новости по тегу
криминал
