В Калужской области двух экс-начальников налоговой службы осудят за взятки
В пятницу, 13 февраля, прокуратура Калужской области сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении двух бывших начальников подразделений регионального Управления Федеральной налоговой службы.
По данным ведомства, их обвиняют в превышении должностных полномочий, разглашении налоговой тайны, незаконном доступе к компьютерной информации и получении взятки.
— Начальники за деньги помогали трём коммерческим фирмам избегать налоговых проверок и консультировали по составлению отчётности. При этом они использовали служебную информацию о других компаниях-участниках бизнес-цепочек, - пояснили в прокуратуре.
Теперь им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
Преступление раскрыто сотрудниками регионального УФСБ.
