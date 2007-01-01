В Боровске мужчина отправится в колонию за попытку убийства бейсбольной битой

В пятницу, 13 февраля, прокуратура Боровского района сообщила о вынесении приговора 42-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в попытке умышленного убийства.

— В октябре 2024 года мужчина находился в деревне Шемякино Боровского района. Из-за личной неприязни он нанёс бейсбольной битой не менее шести ударов по туловищу и голове. Его успели остановить соседи, - пояснили в прокуратуре.

Суд назначил ему наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.