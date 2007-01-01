Обнинск
В Козельске мошенники обманули девушку на 300 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
13.02, 07:50
23-летняя жительница Козельска лишилась более 300 тысяч рублей после хитрой аферы. Всё началось с того, что ей позвонила мама и сказала, что у неё проблемы с аккаунтом на «Госуслугах», рассказали 13 февраля в полиции.

Мама в этот момент разговаривала с незнакомцем, который представился сотрудником банка, и попросила дочь помочь разблокировать приложение.

Когда девушка взяла трубку, сотрудник банка сообщил ей тревожную новость: её аккаунт якобы взломали, и на её имя оформили кредит на 800 тысяч рублей. Чтобы спасти деньги, мошенник убедил девушку срочно перевести все сбережения на безопасные счета.

Доверчивая козельчанка выполнила все указания и перевела свои деньги. Спустя несколько минут ей позвонили уже из настоящего банка и сообщили, что счёт заблокирован из-за подозрительных операций. Только тогда девушка поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Следователи завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

