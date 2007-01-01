19-летний калужанин угнал машину у отчима и попался пьяным за рулём

В Дзержинском районе инспекторы ДПС остановили легковушку на трассе Калуга — Медынь. За рулём оказался 19-летний парень из Калуги, который не смог предъявить никаких документов и не имел прав, рассказали 13 февраля в УМВД.

Полицейские сразу заметили признаки опьянения: запах алкоголя и невнятную речь. Парня отстранили от управления и доставили в отделение.

Как выяснилось, ночью молодой человек в пьяном виде взял ключи от машины своего отчима без разрешения, завёл автомобиль и поехал в Дзержинский район. Владелец авто, обнаружив пропажу, написал заявление в полицию.

За нарушения молодому человеку грозит несколько штрафов: за вождение без прав в состоянии опьянения без страховки и ремня безопасности. Возбуждено также уголовное дело за угон чужого автомобиля. Если суд признает калужанина виновным, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Машину отправили на штрафстоянку до решения суда.