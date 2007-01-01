Обнинск
0...+1 °С
В Калуге два чиновника задержаны за взятку в 5,5 миллиона рублей
Новость дня Криминал

В Калуге два чиновника задержаны за взятку в 5,5 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
13.02, 09:06
1 1338
Очередное громкое дело о коррупции расследуется в областной столице.

За взятку в особо крупном размере арестованы заместитель директора и ведущий эксперт федерального казённого учреждения «Управление магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства», сообщили в пятницу, 13 февраля, в прокуратуре Калужской области.

- По данным следствия, 6 февраля 2026 года в Калуге заместитель директора и ведущий эксперт одного из федеральных казённых учреждений получили взятку в размере 5,5 млн рублей от представителя коммерческой организации за предоставление преимуществ при заключении и исполнении договоров на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, - заявили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Подозреваемых задержали с поличным. У них изъяты документы, 700 тысяч рублей, дорогостоящие предметы, мобильные телефоны и съёмные носители информации.

Сейчас ведется следствие. За получение взяток этим калужанам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Калуге задержали высокопоставленного сотрудника «Калугадорзаказчика».

