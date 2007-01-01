Обнинск
-3...-2 °С
Криминал

В Калужской области суд отказался смягчить наказание осуждённой за взятку

Евгения Родионова
12.02, 17:09
0 170
Читайте KP40.RU:
В четверг, 12 февраля, прокуратура Калужской области сообщила о рассмотрении ходатайства бывшего директора ГКУ «Куйбышевское лесничество».

По данным ведомства, она была признана виновной в получении взятки и превышении должностных полномочий.

— Ранее женщине назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом три миллиона рублей. Также её лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на четыре года. Она отбыла часть срока и попросила об условно-досрочном освобождении, - пояснили в прокуратуре.

На судебном заседании прокурор просил суд отказать в удовлетворении ходатайства из-за отсутствия исправления осуждённой и нестабильного поведения за весь период отбывания наказания.

Суд отказал ей об условно-досрочном освобождении.

