В Калужской области суд отказался смягчить наказание осуждённой за взятку
В четверг, 12 февраля, прокуратура Калужской области сообщила о рассмотрении ходатайства бывшего директора ГКУ «Куйбышевское лесничество».
По данным ведомства, она была признана виновной в получении взятки и превышении должностных полномочий.
— Ранее женщине назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом три миллиона рублей. Также её лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на четыре года. Она отбыла часть срока и попросила об условно-досрочном освобождении, - пояснили в прокуратуре.
На судебном заседании прокурор просил суд отказать в удовлетворении ходатайства из-за отсутствия исправления осуждённой и нестабильного поведения за весь период отбывания наказания.
Суд отказал ей об условно-досрочном освобождении.
