В Калуге задержали девушку с наркотиками

Полицейские задержали 27-летнюю жительницу Калуги, у которой при личном досмотре нашли запрещённые вещества, сообщили 12 февраля в УМВД.

У девушки изъяли три вида синтетических наркотиков общей массой более двух граммов: «N-метилэфедрон» (1,44 г), «Мефедрон» (0,64 г) и «Эфидрон» (0,21 г), а также специальные колбы для курения.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Если суд признает девушку виновной, ей грозит от трёх до десяти лет лишения свободы. Сейчас следователи устанавливают, где она получила запрещённые вещества и с какой целью их хранила.