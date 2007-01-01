Двух врачей судят в Калужской области после смерти пациента

Медики одной из районных больниц обвиняются по статье «Неоказание помощи больному», рассказали в четверг, 12 февраля, в управлении Следственного комитета по Калужской области.

После ДТП к ним в больницу попал 46-летний мужчина. У него была сочетанная травма и внутреннее кровотечение.

По версии следствия, врачи ограничились формальными осмотрами и минимальным набором исследований и отправили пациента на машине в областную больницу в Калуге.

- В результате преступного бездействия фигурантов, менее чем через 4 часа после госпитализации потерпевший скончался от массивной кровопотери по пути следования, - заявили в СК.

Уголовное дело возбудили после обращения к следователям родственников погибшего.

Медикам грозит до четырех лет лишения свободы.