Калужанин лишился почти 200 тысяч рублей, пытаясь продать мебель

Житель Калуги решил продать спальную мебель через популярный сайт объявлений. Вскоре ему написал покупатель, который предложил провести сделку через специальный безопасный сервис. Мошенник прислал ссылку и убедил мужчину, что так надёжнее, рассказали 12 февраля в полиции.

Калужанин перешёл по ссылке и ввёл свои личные данные вместе с реквизитами банковской карты. Через некоторое время он обнаружил, что с его счёта пропали 192 тысячи рублей. Покупатель тут же перестал отвечать на сообщения.

Пострадавший сразу обратился в полицию. Следователи завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас они пытаются установить личность злоумышленника.