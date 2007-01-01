Обнинск
-4...-3 °С
Главная Новости Криминал Калужанин лишился почти 200 тысяч рублей, пытаясь продать мебель
Криминал

Калужанин лишился почти 200 тысяч рублей, пытаясь продать мебель

Дмитрий Ивьев
12.02, 09:43
0 681
Житель Калуги решил продать спальную мебель через популярный сайт объявлений. Вскоре ему написал покупатель, который предложил провести сделку через специальный безопасный сервис. Мошенник прислал ссылку и убедил мужчину, что так надёжнее, рассказали 12 февраля в полиции.

Калужанин перешёл по ссылке и ввёл свои личные данные вместе с реквизитами банковской карты. Через некоторое время он обнаружил, что с его счёта пропали 192 тысячи рублей. Покупатель тут же перестал отвечать на сообщения.

Пострадавший сразу обратился в полицию. Следователи завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас они пытаются установить личность злоумышленника.

