В Калужской области заключили под стражу мужчину, избившего знакомого до смерти

В четверг, 12 февраля, прокуратура Сухиничского района сообщила о заключении под стражу 38-летнего местного жителя.

По данным ведомства, его подозревают в избиении знакомого до смерти.

— В феврале мужчина распивал спиртные напитки с 42-летним знакомым в городе Сухиничи. Между ними возникла ссора. Мужчина избил знакомого. 42-летний мужчина скончался на месте, - уточнили в прокуратуре.

Ранее его уже привлекали к ответственности за грабеж.

Возбуждено уголовное дело. Суд заключил мужчину под стражу.