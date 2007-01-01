В Калужской области заключили под стражу мужчину, избившего знакомого до смерти
В четверг, 12 февраля, прокуратура Сухиничского района сообщила о заключении под стражу 38-летнего местного жителя.
По данным ведомства, его подозревают в избиении знакомого до смерти.
— В феврале мужчина распивал спиртные напитки с 42-летним знакомым в городе Сухиничи. Между ними возникла ссора. Мужчина избил знакомого. 42-летний мужчина скончался на месте, - уточнили в прокуратуре.
Ранее его уже привлекали к ответственности за грабеж.
Возбуждено уголовное дело. Суд заключил мужчину под стражу.
