В Калуге мужчина воровал магнитолы из припаркованных машин
Полиция задержала 33-летнего калужанина.
Ночью он в Турынино разбил стекло в припаркованной машине и забрал магнитолу и резиновые коврики.
Такую же кражу ранее он совершил на улице Маяковского. Вещи мужчина пытался сдать в ломбард.
Общий ущерб оценивается в 60 тысяч рублей.
Сейчас полиция ведет расследование. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
