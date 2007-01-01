Обнинск
В Калуге мужчина воровал магнитолы из припаркованных машин
Криминал

В Калуге мужчина воровал магнитолы из припаркованных машин

Дмитрий Ивьев
11.02, 14:35
0 384
Полиция задержала 33-летнего калужанина.

Ночью он в Турынино разбил стекло в припаркованной машине и забрал магнитолу и резиновые коврики.

Такую же кражу ранее он совершил на улице Маяковского. Вещи мужчина пытался сдать в ломбард.

Общий ущерб оценивается в 60 тысяч рублей.

Сейчас полиция ведет расследование. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

