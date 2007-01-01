В Калужской области вынесли приговор пенсионеру, устроившему дома оружейный склад

В среду, 11 февраля, прокуратура Жуковского района сообщила о вынесении приговора 65-летнему жителю город Жукова.

По данным ведомства, мужчина виновен в незаконном приобретении, хранении, перевозке и переделке огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему.

— Мужчина незаконно приобрел более 100 патронов к различному оружию, а также изготовил из охолощенных, сигнальных пистолетов и револьверов огнестрельное оружие, самостоятельно изготовил огнестрельное оружие по типу пистолета, привел в пригодное для стрельбы состояние пистолет-пулемет, изготовил и самостоятельно снарядил свыше 100 патронов к огнестрельному оружию. Он хранил их в своем доме и автомобиле. В августе 2024 года сотрудники полиции изъяли у него оружие и патроны, - пояснили в прокуратуре.

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.