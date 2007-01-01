Обнинск
-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области вынесли приговор пенсионеру, устроившему дома оружейный склад
Криминал

В Калужской области вынесли приговор пенсионеру, устроившему дома оружейный склад

Евгения Родионова
11.02, 15:17
0 267
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 11 февраля, прокуратура Жуковского района сообщила о вынесении приговора 65-летнему жителю город Жукова.

По данным ведомства, мужчина виновен в незаконном приобретении, хранении, перевозке и переделке огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему.

— Мужчина незаконно приобрел более 100 патронов к различному оружию, а также изготовил из охолощенных, сигнальных пистолетов и револьверов огнестрельное оружие, самостоятельно изготовил огнестрельное оружие по типу пистолета, привел в пригодное для стрельбы состояние пистолет-пулемет, изготовил и самостоятельно снарядил свыше 100 патронов к огнестрельному оружию. Он хранил их в своем доме и автомобиле. В августе 2024 года сотрудники полиции изъяли у него оружие и патроны, - пояснили в прокуратуре.

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
67%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVmbi84Y3VERG8xeDhNWEZXUFpadlE9PSIsInZhbHVlIjoiYzB0M2NUZkFMdjZ3RC9tRFpZRDB2OElseDJvWENQR25UZFBMSGdQdVpjUGFnVGVtVnlPblNjY0JITUZGYThQMXB3OExOQXJuYWxRWnpFbDhSdkovbkNnZ1hWcWgzU1lFYTFyMCtvNVFCYW1ERDhTV1Nya2w5QytLOHBmZ214ZXBRRlI3L0JJZ2xReHM4NHFSUTJLK0NsTHBmcWZFVVRNNU9BcWF1R01EVlpSRjlpN0c3VVRPTXcrQVRqSXQ5TEM2elhob29tQVlnWllmZnhWeVRoakYzUExQNjhvaHFLaTA3bHhLa1U4WVRRNHkwdXF0OFFtZG4zNmhIRzRTYytHZ05mZEFnMDZEaWRJK2FBL3V1SjF5WlZzRnVvWmdMaHNlSzR0VWtHSXdROXIraG5MaGpzemRGczRrTW5GNTQvVzZqcXNGNEhDTGhHZUtabmFiNEFaM1E2czdJR2dEeThUUXFLUTFQeFJ0cUdMdnBNNkhxMUFVR0FoQTUvM0t2RnRud3RFdE5XM0kyZzRBcUtuR0xJTGl3dVJZVWdpeXd5NmdvQ0s4Zjk3ZFJYeUVMYWcwVTNVNktzeHp1L2paQlJuRSIsIm1hYyI6IjM2ZDI0OGFiMDMzNDg2ZDk4OTg1YmFhOWY2M2E4MWFjMjkxZWYyZmM1ZmIxNzAwOTdmYzQ1NDkzZDNmYzU0MjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ijh3ei9Odit6R2lLenV3R1I3ZVVhU3c9PSIsInZhbHVlIjoiQ3Y3WXFSWkdCaVVxSWNFeDlOSnp2YkU2VzdMeFZWRjVKUDY3VHlNNXJvbE5YWDhUQlRocC92T1FGNEJaU2YxQ3d2K1NtVkJ6L0l3OHIzaDU4am5qZzROK21VQU9aMlFXZStwbkNua1g2WHBDUDlHRmRpc2tGRlY2WnExMHZnS3htamM5TXBpNmZlUVduamVHZ2pJYVl4YTFMakV6QmI5RnNPNDYvN2VVWnZLSjFuVzZ6SFdGRFdVQlhoZlRYYzhpUVpKdzAzMFJNUHB0amw5T3dsT1Qreld0U2h1U0VFUVM4ZC9sU2lRczRHM3VqNHN0YTM4TU1haUEvWkVFclp2ODNlVTkvRVNaTzFxSm5iQWJod3hIaDUzazgzbXJlYWVVZkY2S1p0RnJweFE4bURHWjl3bjlLQm9McFZiWkxUT2ZKZUJzUVdVNG0wdlNzeTBZcUM4UXZieisrUDQwSjBCbXZENmNKTU93c3l1WHNLcWZpcTl3bC9LdU9pTFNCMmw5OUQ4clJYQWFQcU1CcExWZlduZnBjeHFYZGRXbnEyMm5XN203ZUR2RVJQTmNjc2h2SW1IZDNhdkh0Y0tWRXkwUk83VmtNS3dsQmdSN1RtME1KK0xZUkZPUVdrcGs2TGJQMTF1NVVoQmI0Z1pOd2FLNEM1Yys2UGVQQWZuS1EwM2JIZTdJTWVRcmhaaHlTWEUra0psa2lIQ1dBaTZiT2RzUDdwYzg1TjJPTzJmRUFPd3h6US9NcVRKSE9aUUhjMFV1OUlCQXVadEw5cWpLS0FjZ0VmSUc3Y0hGT0dOVzBmekw2bWo4bmxDQmNVNlRSOWNQL3U3UERWZzFEWWZsaCtidCIsIm1hYyI6ImMzNmE1N2Q2YTMzMWIzOWU5ZmRlNDNjZjc3ZDYyOWQ2NDc1NWE0MmI1MDA5NTgzYzA3MGViZThlOTg1ODViYzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+