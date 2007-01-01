В Козельске пьяный мужчина угрожал убийством жене
Полиция задержала 44-летнего мужчину, который в пьяном виде угрожал убийством своей супруге.
Как выяснилось, между ними произошла ссора, после которой мужчина ушёл из дома. Вернувшись несколько часов спустя пьяным, он ввязался в новый конфликт, схватил женщину за шею и начал угрожать ей расправой.
Когда мужчина отпустил её, женщина сразу же позвонила в полицию. Прибывшие сотрудники доставили мужчину в отделение. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
