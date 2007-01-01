В Калуге четыре сотрудника предприятия попались на крупных взятках

В среду, 11 февраля, об этом случае сообщили в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взяток в крупном и значительном размерах».

- В период с 2020 по 2025 года директор по качеству, два специалиста по закупкам и начальник отдела комплектации получали взятки от представителей коммерческих организаций за предоставление преимуществ при заключении и исполнении договоров на поставку продукции, - пояснили в СК. - Фигуранты получали деньги как лично, так и на подконтрольные им банковские счета. Общий размер полученных взяток составил более 2,4 миллиона рублей.

Сейчас ведется следствие. Название предприятия следователи не уточняют.

- В настоящее время на территории ЦФО дополнительно выявлено порядка тридцати лиц, причастных к указанной противоправной деятельности. Их действиям дается уголовно-процессуальная оценка, - прокомментировали также в региональном УФСБ.