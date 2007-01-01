Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге четыре сотрудника предприятия попались на крупных взятках
Новость дня Криминал

В Калуге четыре сотрудника предприятия попались на крупных взятках

Дмитрий Ивьев
11.02, 09:35
0 770
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 11 февраля, об этом случае сообщили в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взяток в крупном и значительном размерах».

- В период с 2020 по 2025 года директор по качеству, два специалиста по закупкам и начальник отдела комплектации получали взятки от представителей коммерческих организаций за предоставление преимуществ при заключении и исполнении договоров на поставку продукции, - пояснили в СК. - Фигуранты получали деньги как лично, так и на подконтрольные им банковские счета. Общий размер полученных взяток составил более 2,4 миллиона рублей.

Сейчас ведется следствие. Название предприятия следователи не уточняют.

- В настоящее время на территории ЦФО дополнительно выявлено порядка тридцати лиц, причастных к указанной противоправной деятельности. Их действиям дается уголовно-процессуальная оценка, - прокомментировали также в региональном УФСБ.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
5 оценили
80%
0%
20%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJScU1NN2ZpenVkd29JYmhzVm1ibnc9PSIsInZhbHVlIjoiQzd1TEx0NHVUbWNNbUIvTC96NEk3VHZxVEFpTnhDWDlMQkxXUUlZdEdaTUpiZTlmcDhNMDBMT0g3eVRCWU10cGw5eUNyOUQxTXZmWG52OVc4NWhoTllpY3NvM292djkxU3psRUVvTmdVOFo0YjlIdHhRUTg1cnd0ZnBsTGlIVHZMQXVzVWZyZXVNaVMxejZBTDJTb3BIRkVHOWJSUU14UWEvYXNNZFh5VTZLaTRwYlNjcVFTeGZYREtlSGFnQzNOdEx4MHZaNVFZRUU3c3JaM0JyMXpyZzhnRDFYZDVqWVFmSVg3TnV5STZLS3d6a0dHNnI0N013YjhwVGRWZlhpb3lrUGNNUThBRWVwUTl0OElJOHFML2J1c1RIdlFrbURQbzJnajRBYkZ5ZVhpNWVzaHJKTEtwbytYSGM2K0IvbWZnc1FEUnMxU2lieEp2OGsvaUVqSXhUSzlsVlJMUFVrcEJUZFZWaXczZXJlM2lWSGpjeFVBcmxTVHQzbi91VXpaUE1vZ2xjRG03aXVxeG5GaWVYcGI5VEx4RkhRMVZuUC9hYTJIZ0hPWTZJVnZZYVRIM0pVK0N6VGRra1Vwb2hnTiIsIm1hYyI6IjMxYjI0OGM0NjYwNTc1MzM2MTc1N2ZjZmVmNmIwNTg0ODA2YzdhZWY4YTNiZGJmMzBjOTdmNzM3NmRjNzM3Y2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkFGdG1vdFRYQzdycm9UUlYrM2lzbGc9PSIsInZhbHVlIjoiRlh5NVlRZW5oZEpWYW1JRWdmelVacVpuM3JaYlZUS28yWGNscloxaEZPVVpWT0I5VjRyeXdXSCtYZmpnbmpxSmVKWDZRZlBsN1RXQ0thY1NkMWFCVzBrOEtPTVFtZS9iTm8wOGlabGtVNmEwVDZVbHhBWHFBZlY3SEx2WnVZN1RFb1VyNEJpWnJXTVlJcVNGODk1Q1JyS3JJeUlmN2dwRnhqZDFCZXJpMjBHTkxUN2tIaXZGUzFxT1NpWmlhU1hwQ2pNV2RyK1FldkZpd3J4OFVmcG5TRy8wcjJJM2h6NHBuVXRlMnJadk9VajFOazlmTExNcXV3UEt2dytmNVRONTQzR09VQTlDaTltTkR6ekU2cEhGNnRpdmlkaldMU0QvNEc5VFRuUmpmdFM3RmdHQ3dKSHNJY3kxNndPL2lSUVJsaTRuTUFmc0FLSWFmYnRpVllMekVkelY5Y29la1FiUjJOelczQmFsaW1yc0QzREFHZDVFNFFDS1QySTVWc3hhbG56MkdYWlhvbnhrMU5MQWdVa1BvdmdZNjUxR092WFpPV2dMK0FRWFVYekdINlUzU3MreWk1YVQ5S2pkZzFsZDBtZzUxK3ZFeW1mRjBJbEF0Y1dXd2tBRU9tcStrTGh3VEtZSnNFcGxBcmtpVnFqQVBJNm1sWTJ6WEw3OTFnSm9nWUMvRitwTHcrNWtTSmtLeWoxdEdYUG1iMlJHQlJ5MDlrQnF0RUl4bHVOVTNIeWxFNm54YnNsT0VFOTFHdGVITks2RXNCak5BbGg0ZE8vT2ozMWFRQXBHd1JtYjlYWktNL2VyNWlVcWhNeWZ1UmlQT3N3Smw2VmxGZk11TFRXcyIsIm1hYyI6IjdmYTQyZGFiMTQzODRmNTA2YWM1M2QwOWI5MjJjMjQ5ZTdiOGIzNmY4Y2YxNDU1ZGI4ZjczYjY2MDEyMmUxZDciLCJ0YWciOiIifQ==
18+