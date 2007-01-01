Обнинск
-11...-10 °С
Криминал

В Сухиничах мужчина до смерти избил знакомого

Дмитрий Ивьев
10.02, 14:14
0 153
Преступление на днях произошло в одном из многоквартирных домов районного центра, сообщили 10 февраля в управлении Следственного комитета по Калужской области.

- В процессе распития спиртного между двумя мужчинами произошла ссора, на почве которой подозреваемый избил потерпевшего, причинив повреждения, не совместимые с жизнью, - заявили в СК.

На допросе подозреваемый признался в преступлении. Ему грозит до 15 лет колонии.

Новости компаний
