Двоих калужан поймали на продаже самодельного револьвера

Полиция задержала двух друзей из Кировского и Людиновского районов, которые незаконно торговали оружием, рассказали 10 февраля в калужской полиции.

У 50-летнего мужчины дома в Кирове оказался самодельный револьвер — он достался ему по наследству и был заряжен холостыми патронами. Во время застолья хозяин решил продать оружие 40-летнему приятелю из Людиново. Чтобы убедить покупателя, он даже выстрелил из револьвера в воздух. Договорились на 800 рублей — гость забрал оружие и увёз его к себе домой.

Сотрудники полиции оружие изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила: самодельный револьвер относится к огнестрельному оружию и представляет опасность.

Обоим мужчинам запретили покидать место жительства. Сейчас следователи устанавливают все детали произошедшего. За незаконный оборот оружия им грозит до восьми лет лишения свободы.