Криминал

В Калужской области осужденному добавили срок за нападение на сотрудника колонии

Евгения Родионова
10.02, 09:33
0 346
В понедельник, 9 февраля, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении приговора Дзержинским районным судом заключенному колонии.

По словам пресс-службы, он напал на сотрудника исправительной колонии.

— В феврале сотрудник УФСИН зашёл в штрафной изолятор исправительной колонии №3, чтобы разбудить осуждённого и забрать постельное белье по правилам распорядка. Осуждённый намеренно толкнул сотрудника. От толчка сотрудник потерял равновесие, ударился о дверь и получил физические повреждения, - рассказали в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд признал, что своими действиями осужденный пытался сорвать нормальную работу колонии. Осуждённый полностью признал свою вину и раскаялся.

Суд учёл как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства - у мужчины была судимость ранее. Ему назначили три года лишения свободы.

В совокупности с предыдущим приговором окончательный срок составил восемь лет строгого режима.

