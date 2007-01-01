Обнинск
-17...-16 °С
В Калуге мужчина до смерти избил подругу из ревности
Криминал

В Калуге мужчина до смерти избил подругу из ревности

Дмитрий Ивьев
10.02, 08:33
0 764
Очередной случай бытового насилия произошёл в областной столице.

По версии следствия, 54-летний мужчина выпивал вместе со своей подругой и до смерти ее избил.

Причиной такого поведения калужанин назвал ревность: якобы подруга общалась с другим мужчиной.

Подозреваемого арестовали. Вскоре это дело рассмотрит суд, сообщили во вторник, 10 февраля, в управлении Следственного комитета по Калужской области.

