В Калуге женщине вернули миллион рублей, который она отдала мошенникам
Злоумышленники обманули пенсионерку, а затем отправили к ней 24-летнюю девушку из Москвы. Та должна была забрать деньги и перевести их на чужие счёта. Однако полицейские успели задержать молодую женщину до того, как деньги ушли. Наличные изъяли и вернули законной владелице.
Сотрудники полиции пригласили пенсионерку в отделение и передали ей её накопления. Женщина была очень рада и благодарна.
По данному случаю проводится проверка. Девушку, которая действовала по указанию мошенников, также привлекут к ответственности.
