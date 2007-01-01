Обнинск
-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге женщине вернули миллион рублей, который она отдала мошенникам
Криминал

В Калуге женщине вернули миллион рублей, который она отдала мошенникам

Дмитрий Ивьев
09.02, 12:51
0 364
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Злоумышленники обманули пенсионерку, а затем отправили к ней 24-летнюю девушку из Москвы. Та должна была забрать деньги и перевести их на чужие счёта. Однако полицейские успели задержать молодую женщину до того, как деньги ушли. Наличные изъяли и вернули законной владелице.

Сотрудники полиции пригласили пенсионерку в отделение и передали ей её накопления. Женщина была очень рада и благодарна.

По данному случаю проводится проверка. Девушку, которая действовала по указанию мошенников, также привлекут к ответственности.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
33%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImllTjdzR3luRXQxaHIxM3pxUng3cGc9PSIsInZhbHVlIjoiZFRZeXRHVVpISXRramFmeTN2enFTTkRQMHRTdlFDc2wvSzFaLzlzQ1k4VTdUWWpTUCs4ZjQzUFB5ZHNrbTBNU1YzczBvdzRaKzdlYWdLWjhhRCtKZnBUVHB6M3RZQzNyVFZZL2c2eng5WmZqT2tFK1BUM3dOWndzWXdZNnlreEpycFFaTGx2blFHaW9OM3E1RzNyQmpaaEZocHdPOStVakVTKzVNQW42ZHN1MjVLT21PTDd0bFYvSTBrZnZSekNRNjZHenUybFNhTk1NMTgxKzluMzd6RkpuR0VGTkZVN2p4U00xS1liOGdjb2RSZXN1VzB1OUtXMTZYdXF1OTZLY1pJVGpDTWdpZkRsaUtVcHlMUlpqYTdLb1Jkbzk2Z3VEL203emw5TXl3MWxDU0daNzJ2ai90VDg4RWJJVG04SnJJOFRhZUNUdC82NlViVGdsbEZUS2xEN0dwTG9WRVRFTGtYeWJqMUcwU2Y1K2p6YmE1QmlNTnVwbGRoRFZPeEdmSjhURXNTY2VMeVBxRFJWc3ZjM1hpSUhSb09nZ1VxeHhhdC9uMGRWS0lQRmJoWXZBZStlOVQ0ZVNMSUpWc2lZaCIsIm1hYyI6IjhmZTI4YjhiNzM5NGVkNWQxZjE3OTJlNWRiYTU3MTBiMmRjYmZjNzdjMTI5ZjU3OWQ3YTRlMGQ3MjJhY2ZmOGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkhzMFJuQXhMcFdGSWtGbGFMbU4wUVE9PSIsInZhbHVlIjoiQnk0VXhlWTJzYWxMQ2svMVZwbDUxcG5NVDR0cmk1Q1ZrVWNoQnRzQmpVSE5JZzJIUGNnNWRDenZJMG0xV0NMSWFjc0h0R1lRQ0hOdkxoUTdpOVFyVmZQdDd2SUFFOXcwUUlzUGZaek9uWTJSNFNLamlianQ5MkMxYVY3bWx0b01oN25LaHdMUllkdG1IbkdjZzhEdy9MTE1ERjZNUndxZGoyVDJIN01WUXRWRmN1a1QzNm5oTFRzZUN5MldaanB1a0N5SHprVnMvem9uWTIyUnlycU1sK1Exb1RrQ2pzTlRrL2VOT0FoK3M1d2xENEs0c01hRWY4Si9jVzhJZjdZSXRDR3RaZ0JnejMrY1Y1QnRWREQvL01qUHAxZDZLTThuV1F2UmYvaEdsSVJtakxpdDdiVkZSQjZoY1ZaMCtPc2cvMm9LdzhkbVFFdW1vNGtvdDRiY3Z3eXB1bkd0TkxlT2p3MUc4bWU4b1VpL3dBY2FmcUFlM2RQZDY4MGljbEVxandzN0pMY2Z6b1JOczMxbXRXRCtiSnR1UldRN240ZXlGbTRnakM0bjNhU3ZYVC9NVDIzWVFuZVpWNG9hRFZSYmVDbzZZSG84ZmtsWUpxUVNRektpMms0YldmZlYxSUNSaFc5ditFaDJWV3JKU2FOQjJMQ2ZzZE9GV3JWZG9hZ0phVlZxT00zYXR4aWlhQmpBSGpBcVdZeTRyMWh3bUpoeUd6NGlaV0hFQTN6TXlxQkgyZEU4MVRNbVdSNWJEbkxyOHJ6cHc5ZisyT3VtSkcwUEp2Q2V2NHE4TUlLaHFVWkF4S29JZG16RHNacDAyZXp5NzBnWE5WelNma0w2MlRwSCIsIm1hYyI6Ijg5ZDc2N2Q4NjFmOTY3NGNmOTQxMmMzMDA0MGZiMGMwMjgxNDNmZjhmZjlhY2UxYTc5NWFmODEwOGU3MDhmYTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+