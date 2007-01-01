В Калужской области мужчину осудят за мошенничество
В понедельник, 9 февраля, прокуратура Малоярославецкого района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины.
По данным ведомства, он обвиняется в мошенничестве в крупном размере.
— В 2016 году мужчина предоставил в орган местного самоуправления недостоверные сведения об объекте строительства. Он выкупил земельный участок в собственность на льготных условиях без участия в конкурсе. Ущерб бюджету составил около 650 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.
После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.
Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
