В Калужской области мужчину осудят за мошенничество

В понедельник, 9 февраля, прокуратура Малоярославецкого района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины.

По данным ведомства, он обвиняется в мошенничестве в крупном размере.

— В 2016 году мужчина предоставил в орган местного самоуправления недостоверные сведения об объекте строительства. Он выкупил земельный участок в собственность на льготных условиях без участия в конкурсе. Ущерб бюджету составил около 650 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.

После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.

Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.