В Калуге задержали мужчину с наркотиками

В Калуге полицейские задержали 34-летнего местного жителя, которого заподозрили в распространении запрещённых веществ. Мужчину остановили и доставили в отделение, рассказали 9 февраля в УМВД по Калужской области.

При личном досмотре у него нашли небольшой пакетик с наркотиком мефедрон весом около 0,6 грамма. Сам задержанный пояснил, что хранил вещество для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.