В Калуге руководитель стройфирмы выплатил долг по отпускным после возбуждения уголовного дела
Директор строительной компании полностью рассчитался с работником, которому два месяца не выплачивал отпускные. Общая сумма долга превысила 106 тысяч рублей.
Как установило следствие, в 2025 году у руководителя организации была возможность заплатить машинисту экскаватора положенные деньги, но он этого не сделал. После того как Следственный комитет возбудил уголовное дело за невыплату заработной платы, подозреваемый признал вину и погасил задолженность в полном объёме.
Теперь материалы дела передадут в суд. Руководителю грозит судебный штраф, рассказали 6 февраля в СК.
