Обнинск
-15...-14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Гендиректор калужского предприятия спрятал от налоговой 44 миллиона рублей
Криминал

Гендиректор калужского предприятия спрятал от налоговой 44 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
06.02, 10:17
0 686
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

О возбуждении уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины из Боровска сообщили в пятницу, 6 февраля. в региональном управлении Следственного комитета.

В прошлом году компания по производству пластиковых изделий не заплатила налоги. Из-за этого расчётные счета предприятия заблокировали. Но руководитель решил пойти обходным путём.

- Генеральный директор предприятия, с целью уклонения от уплаты налогов, осуществлял взаимные финансовые операции с контрагентами через подконтрольные счета третьих лиц, а также путем взаиморасчетов, - заявили в Следственном комитете. - Таким образом, фигурант скрыл более 44 миллионов рублей, лишив налоговый орган возможности взыскать задолженность.

Преступление выявила налоговая служба совместно с полицией.

Сейчас ведётся расследование.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
25%
25%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImRMZjkzZkZYQ3F3ZjBBTVBMK2ErZUE9PSIsInZhbHVlIjoiZlVVRXkyNlIvQkwvbFE0Zm9WWHVHcXF2THg0V2UvMHlPS0FXRWZheUt2N0R1T2NpNG1TL2RxUjNWQjkzeEhEbkk2ZHN4cHJDYnNWQ2prRXRHKy85Qzc1K09Hb2IxRDZYeWVPNFlVS29nRTdTdWZ3REQ0dVQ0RGRwamc0b0lNY3Bqb0ZjelVyMVM5eU9maG1RS1ZXaHZhNmFiOS96d2hHZUZ5SEY2QVhRbEcrb0ZZcFA2blZMT2gzTWlsTlRNaDZ6WEdwMmZYUjVkOHd4UXQ4NjJrK2FhK254Vk45THdVOHVya3lnSVo3VEQyNFlhWGQvK0hwcXo1cGluc013dEkvdnk1dFhOTG1DRXoxOWVpakw3bnMxb0I2NVpRbTliTWM5RkxNU3hWcElzRE5GZjBPM1NlS1JZMFUyZjc0ZmdXVVhlenNvbTFaT3FGZ3lXYkEvMnV6ZlFjQlJKZml0b2JUa3pnd0V3UytNeXZuMDE1UERzN1VnNllEZ3dQV3Y5N2UrOWxyUEpXTCtNa21TdCtydWdka0dPZm8wcU52WURzZmRWdlNiZ2pyNzViQk1tTGV1NTNsKzJjK3M3NFpqNWpUNiIsIm1hYyI6ImM5MDFhNjNkN2Q2YTlhNThmZmU3YWM2NTgxZGY4Y2Y4NGMyMTQwZTNlM2JjZWU2YmVjMDQ5MWIwZGQ3N2UxYjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFKQ1dQN3pBY1o1S2hTdVFHUmNkTUE9PSIsInZhbHVlIjoiaUlmak80TUtaV01JWXE1eitWd2xrZThuZU91REtuZVdCdlVlOHZrckw0MWlWYTdXV211RlBkT3VQMVlEZ3ZMUVpRejVGMnRLYURFNVRzTTBCUml3d2lweWpsWUlRbjNqRzRyaEZxRTNEMy9BMytpekMycU9VaXJkL0ozRTZkSkJtTGw5cWo5QUwrckFwVzNDbHNtSkJEYWZXeFNJMWNOQk1yZ1ZVM0FzVjJEdDViWFRBQW54R2NHczc4L3VEOEpIOGlnL29qRUthb282L2E5ZE5teG5Rdkw5cThUNjRUdTN3ekVzNTNiaUhDY2M5TlY1dkpMV2lGQkd6b1c2bTR1cGQ4aGw1SDF1UU80b1ppaDdrRWZMU0ZqenhuMWtBRzl6aGo4SDdEMmlGSUpWNkxjZktMWWwzZUx6UEdGd3FEeXVrS0E4aVpxWTkxZFZNUkhmMEU1N3BGZWJZNnJyRnhrSmZlZTVDSE8xREZyVW9LdDE5eGhjdzZRdEZrajAzZTlSY0lBTjFkWWN2VmpsL0pWZnI3U2U0SEVoSC9PY0VnVXBKbWM4VVZQK0ZELy83clhRbFZaRDkvY2srbUJRS0dzL29Dd0xsMWxXQlBiYWZSdlNEYnFNRHBkdUp0L2JUbkJXdTQ3cmFiU3VVOXBHRk9FdTdKMjJvUFErVEpyWUs3UTBhSWEvbU5Cay9rRmd4ZnhMdkdRdktnSUcvUjZkSmtKMzR0ZFdsMXZpdmtUNG05SEF2RWFpTGRsZEp1SmhmVUlsUnp3Y1hjUzRmN0p3Q0FuY1NLOVZZVW9XSDlYSEFZZFVJOTZYMUhKVE8xWHBHM2RLeVptRmQyNXpZdUxNSWhoMCIsIm1hYyI6IjM1ZWM1ZjYzODNlZmQ3N2E5Y2NkYThiMGJkZTkwMzVkMmE3NGZhZTI2YjUyN2VjMjZmNmVkZTgwYThiMWFmMTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+