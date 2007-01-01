Гендиректор калужского предприятия спрятал от налоговой 44 миллиона рублей
О возбуждении уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины из Боровска сообщили в пятницу, 6 февраля. в региональном управлении Следственного комитета.
В прошлом году компания по производству пластиковых изделий не заплатила налоги. Из-за этого расчётные счета предприятия заблокировали. Но руководитель решил пойти обходным путём.
- Генеральный директор предприятия, с целью уклонения от уплаты налогов, осуществлял взаимные финансовые операции с контрагентами через подконтрольные счета третьих лиц, а также путем взаиморасчетов, - заявили в Следственном комитете. - Таким образом, фигурант скрыл более 44 миллионов рублей, лишив налоговый орган возможности взыскать задолженность.
Преступление выявила налоговая служба совместно с полицией.
Сейчас ведётся расследование.
