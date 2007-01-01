22-летний калужанин продал свою банковскую карту мошенникам за 4 тысячи рублей

Полиция Калуги установила молодого человека, который за небольшую плату передал свою банковскую карту аферистам. Как выяснилось, 22-летний житель города согласился продать карту незнакомцам за 4 000 рублей, сообщили 6 февраля в УМВД.

Позже выяснилось, что мошенники использовали эту карту для получения денег от обманутых людей — жертв различных афер. Таким образом, парень невольно помог преступникам выводить деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном обороте платёжных средств. Молодому человеку грозит до трёх лет колонии.

Полиция продолжает расследование и пытается установить, кто именно предложил парню продать карту.