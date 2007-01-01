Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанину вынесли приговор за попытку убить бывшую жену
Криминал

Калужанину вынесли приговор за попытку убить бывшую жену

Дмитрий Ивьев
05.02, 14:43
0 119
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Преступление произошло в Жиздре ещё в мае прошлого года.

- Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на работу к своей бывшей супруге и нанес ей не менее семи ударов ножом в грудную клетку и плечо, - рассказали 5 февраля в управлении Следственного комитета по Калужской области. - Действия нападавшего пресек коллега потерпевшей. Женщина была доставлена в больницу, где ей оказана квалифицированная медицинская помощь.

На допросе 44-летний мужчина рассказал, что приревновал, когда увидел на пальце у бывшей жены кольцо.

Виновника отправили на семь лет в колонию строгого режима.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFuRHpYV2lVb01vc2dBSHJkN2lkeHc9PSIsInZhbHVlIjoieWdBd0VycjBpaGI1bzZGNTk5YkZyU2ZiMVF6alRCdXpUMU83MmRtM0Z2RytFUkV6ZnJEYW5sb3Zac0huUW9TVGV0NThqYlgvMXR3K21jY2RFazl4ZWZ0M2RDaW1uYlBTenZheHJOQ2FMbDlXV3hMZmNQaTVpb1FjZXdIQ1ZWNDEvNVAyUGljL25lNFZmazhKUngrV3h5clRRSE85VXZ2bFFIL3NOUE1JRGFCdnVWUisyOVUweHVqSFZaekN0MG5FSUxhK3F6M2JQaEZBVUNPa3ExNkZDbnNFcTd2RnJ4azI5WU9UdnF2VFd1ZytIc0sydU1nR0R6MnBLWVhMSW94K3k4REx6ckpTMGJrdnNFSkM2TFF1dzBHM0QxVXBCcWhoK1ZtUUZFRUM5Ymc3ckFCRU5uNEZtYU1zeXNrZ2cwZWdYbnZDdG9LT1F2Z2RoVGplaGVFelliUUVvVXJVY1JvZGRVelJoc0kwd2NYUkw2SVRVTmQ1UVE2SFVUZXlFT0FKTGhsN2xXVWZheFpIbDdraERVS3BXdGVabStkMnlVSWVJUFV2TG1NalU4WDVLMW5nakRmZ2FyM0xSV0VnZGxaVyIsIm1hYyI6IjEzN2U2YmRjZjZlNWY0ZGIyYTMxMGU5YTE0ZTQzMTE5ZjMzZTY5NWViOTU1N2E3M2EzNWRmMTM0NTUwMTg1MTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imp2TFBOT2ZFK29sM2Z2bld6dFhUT1E9PSIsInZhbHVlIjoicWRnTit0anFQMG8vOG94RWlFNWI2UzJMUk5UUkN3SXd1NUcrZTVvRWlzdE9LQWFkT3Q3aWw3eDZtQVpBdzN6R24vNmYxVjJUQzIzMkh1K3U2WUVWRzUxQkRiMHFmeG8zYTIxbVJYeDVXckNxYjN1eDZsVFZuK3owOHg2NnJteUk2cHN0OUhGVlVjNlpsR09LRUtONDZvQ2tGclcyOGk3RTF0aUppVWx3aVRxMU9yYXhLRnlTWEh1cGtWdDc1ZTBYOHJ2b0N5VFczZlp1SkkyUHJubG5jOXlwZUJlbHkwMEVrb01heFQ3NlNiTHBxZURNVHVUOUdyQit6eVd5Z3U2QjVwMUMvY21qUDZlZ0ZNVWJrL2JVcXZ0SzlnZWdJcUlLUnZnMThnSDZZYU4xMkkrMGRIUHNtYUl4cm1oalZtYTEzaHFobGdlaGNINW9icUt1aFg4L2FTMEU3aWhtUHhTek84SmhoQUszUzdVOHR5OGp3bHE0eFJpLzZoREoxOXBjZjBOZndoVXJvdDIxT2RVN2IyWHh4QUdBN0Fya2pidGhDbENvZFR4c2dxYzBQMTgrSjl6anorNGp1RU5QYVM1bDZBMHFwTTJxNXRZRmh2Q0czVHptTUIwTDZtWHkxWnlOeXZRajNuT1YveGVVb01BRW5TaXNSTU02KzBjOUh2Nkh0RHJCYUlwOXFjaDNVNU4yam94YU5scGpxcGljTmNZLzhLMEl3bkdLRkFwTHdGYUVEWTlFUWlIL0NONWxQQWdFWkNNUjVzN1VrSzdCOERQN1NsQ3h2bXNzckNGZXNxWHZjc1lmdmJkOUNKYm5LRXg1OHBpZVZCV2dkK1h1bS8wTCIsIm1hYyI6IjIxNmFjODExZmZlMjQxMGExMzdlMDdiNmY2NTkxNGM3M2Q2NmZlMmJjNzg5Zjg0NmUwYzc1ZjU1MDg5YzQ5YTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+