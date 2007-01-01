Калужанину вынесли приговор за попытку убить бывшую жену

Преступление произошло в Жиздре ещё в мае прошлого года.

- Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на работу к своей бывшей супруге и нанес ей не менее семи ударов ножом в грудную клетку и плечо, - рассказали 5 февраля в управлении Следственного комитета по Калужской области. - Действия нападавшего пресек коллега потерпевшей. Женщина была доставлена в больницу, где ей оказана квалифицированная медицинская помощь.

На допросе 44-летний мужчина рассказал, что приревновал, когда увидел на пальце у бывшей жены кольцо.

Виновника отправили на семь лет в колонию строгого режима.