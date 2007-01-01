Калужанина задержали за призывы свергнуть правительство
В четверг, 5 февраля, Управление ФСБ по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении жителя региона.
- Данный гражданин, осознавая общественно опасные последствия противоправного действия, распространял в информационно-телекоммуникационных сетях комментарии с призывами к свержению Правительства Российской Федерации, совершению экстремистских действий в отношении первых лиц государства, оправдывал террористическую деятельность, - говорится в официальном комментарии ведомства.
За свои слова по уголовной статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» калужанину грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.
