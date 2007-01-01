В Калуге задержали 20-летнего парня с гашишем

Полицейские в Калуге задержали молодого человека, у которого при досмотре нашли почти 28 граммов гашиша. Об этом сообщили 5 февраля в региональном Управлении МВД.

Ранее оперативники получили информацию о том, что 20-летний житель города может заниматься распространением наркотиков. После проверки подозрения подтвердились.

При задержании у парня изъяли свёртки с гашишем. По версии следствия, он собирался продавать наркотик через тайники-закладки — такой способ позволяет избежать личного контакта с покупателями.

Возбуждено уголовное дело за попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Молодого человека поместили под арест. Если суд признает его виновным, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.