В Калуге задержали 20-летнего парня с гашишем
Полицейские в Калуге задержали молодого человека, у которого при досмотре нашли почти 28 граммов гашиша. Об этом сообщили 5 февраля в региональном Управлении МВД.
Ранее оперативники получили информацию о том, что 20-летний житель города может заниматься распространением наркотиков. После проверки подозрения подтвердились.
При задержании у парня изъяли свёртки с гашишем. По версии следствия, он собирался продавать наркотик через тайники-закладки — такой способ позволяет избежать личного контакта с покупателями.
Возбуждено уголовное дело за попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Молодого человека поместили под арест. Если суд признает его виновным, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Следствие продолжается.
