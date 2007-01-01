В Калуге обокрали магазин
Полицейские в Калуге задержали 23-летнего местного жителя, который ночью ограбил магазин, а потом начал шуметь в подъезде своего дома.
Сначала соседи вызвали патруль из-за шума в подъезде. Приехавшие полицейские обнаружили там пьяного молодого человека и вскоре выяснили, что он только что совершил кражу.
По версии следствия, ночью парень отвёрткой разбил окно магазина, залез внутрь и набрал алкоголя на сумму больше 15 тысяч рублей. Сначала складывал бутылки в корзину, потом переложил всё в тележку, сломал входную дверь и ушёл с добычей.
Вернувшись домой, он начал громко вести себя в подъезде, чем и привлёк внимание соседей. Алкоголь изъяли и вернут владельцу магазина.
В отношении молодого человека завели уголовное дело о краже. Пока он находится под подпиской о невыезде. Полиция проверяет, не причастен ли калужанин к другим подобным случаям, рассказали 5 февраля в Управлении МВД.
